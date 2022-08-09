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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Micron инвестирует $40 млрд в расширение производства чипов в США до 2030 г.

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.

Как сообщила компания, в результате этих инвестиций будет создано до 40 тыс. новых рабочих мест.

Micron планирует использовать для этих целей кредиты и гранты в рамках закона о предоставлении $280 млрд на развитие полупроводниковых технологий, одобренного американским Конгрессом в конце прошлого месяца.

Выпуск новых чипов планируется начать уже после 2025 года.

Micron рассчитывает, что ей удастся нарастить производство в США с текущих 2% до 10% от общего мирового показателя.

Котировки акций Micron снижаются на 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник.

Micron Technology
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