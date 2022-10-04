Экс-главе "Тройки Диалог" Варданяну предложили возглавить правительство непризнанной НКР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян предложил бывшему руководителю компании "Тройка Диалог" Рубену Варданяну занять должность госминистра, то есть главы правительства непризнанной республики.

"Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну занять должность государственного министра (премьер-министра - ИФ) Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), и я готов предоставить ему широкие полномочия по принятию решений и их реализации", - сообщил Арутюнян в соцсети.

По его словам, пришло время действовать, "поэтому жду его решения по поводу моего предложения".

"Надеюсь, наше сотрудничество начнется уже в ближайшие недели... Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия", - отметил Арутюнян.

2 сентября российский и армянский бизнесмен, первый президент московской школы управления "Сколково", бывший руководитель компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян сообщил о своем решении переехать в Нагорный Карабах и отказе от гражданства России.

В распространенном им заявлении отмечается, что Варданян создает "Фронт безопасности и развития Арцаха".

"Считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами. Мы должны не просто поддерживать их символически, а помочь им на деле. Поэтому я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение с пониманием и уважением как решение своего друга", - заявил Варданян.

Он поблагодарил Россию за присутствие в Карабахе. "Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а сроки их пребывания увеличить до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасность народа Арцаха собственными силами", - сказал Варданян.