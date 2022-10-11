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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Создатель инвесткомпании DST Мильнер отказался от российского гражданства

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Юрий Мильнер, создатель инвесткомпании DST, известность которой принесли успешные инвестиции в высокотехнологичные американские компании, отказался от российского гражданства.

"Я и моя семья навсегда покинули Россию в 2014 году, после аннексии Крыма, - написал Мильнер в микроблоге. - Этим летом мы официально завершили процедуру отказа от российского гражданства".

Forbes по итогам 2021 года оценивал состояние Мильнера в $7,3 млрд (15-е место в российском списке миллиардеров). DST, основанная в 2005 году Мильнером и Григорием Фингером, свои самые удачные вложения совершила в партнерстве с бизнесменом Алишером Усмановым.

В 2012 году Мильнер учредил ежегодную премию Breakthrough Prize за достижения в области фундаментальной физики. Ее размер составляет $3 млн.

Юрий Мильнер DST Григорий Фингер Алишер Усманов Breakthrough Prize
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