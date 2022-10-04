Эстония закупит HIMARS на выделенные Соединенными Штатами средства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Конгресс США утвердил дополнительный пакет помощи Эстонии, который предусматривает выделение этой стране в 2022 году на обеспечение безопасности до $140,5 млн, большая часть из которых пойдет на закупку ракетных установок M142 HIMARS, сообщило Минобороны Эстонии.

Глава ведомства Ханно Певкур отметил, что США помогают не только Украине, но и странам, которые больше других помогают Украине.

По его словам, "решение конгресса об усилении поддержки в области безопасности в регионе Балтийского моря ясно демонстрирует приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле".

Выделение финансов является частью большого пакета мер безопасности, который США направили на усиление обороноспособности Украины и стран восточного крыла НАТО. Эстонии США за последние пять лет выделили на эти цели обороны $228 млн. Ранее эта помощь использовалась в основном для пополнения боеприпасов большого калибра.