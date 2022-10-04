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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Пушилин заявил о стабилизации ситуации в районе Красного Лимана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в районе Красного Лимана в настоящее время стабилизируется, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"На сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются, и противник на отдельных участках, в самом Артемовске, уже мы фиксируем его отступление. По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезно в районе Кременной, и по той же опять же информации, которую мне дают ребята с мест, у противника нет шансов", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".

Он выразил уверенность, что Кременную удастся отстоять, а Красный Лиман вновь перейдет под контроль ДНР.

Пушилин подчеркнул, что сейчас "основной упор делается на подготовку мобилизационного резерва, на слаживание подразделений".

1 октября силы РФ и ДНР были выведены из Красного Лимана в связи с угрозой окружения. "В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сказал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

ДНР Денис Пушилин Красный Лиман
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