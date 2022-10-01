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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Минобороны РФ заявило об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Союзные войска выведены из Красного Лимана в связи с угрозой окружения, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сказал он.

При этом представитель Минобороны РФ отметил, что "массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты".

Как сказал Конашенков, "несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении".

Хроника 24 февраля – 01 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Красный Лиман Минобороны РФ
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