Минобороны РФ заявило об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Союзные войска выведены из Красного Лимана в связи с угрозой окружения, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сказал он.

При этом представитель Минобороны РФ отметил, что "массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты".

Как сказал Конашенков, "несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении".