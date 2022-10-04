МИД Финляндии не выдал разрешения на экспорт ледокола, заказанного "Норникелем"

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Финляндии отказало судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy в разрешении на экспорт ледокола, заказанного российской горно-металлургической компанией "Норильский никель".

Проект строительства был запущен в прошлом году, но остановлен из-за санкций против России. Сдача судна была намечена на 2025 год. Производство ледокола, по оценкам судостроителей, принесло бы около 2100 человеко-лет верфи и субподрядчикам, сообщила во вторник судостроительная компания.

Согласно информации, полученной от министерства иностранных дел, решение было принято 30 сентября, говорится в сообщении.

По словам генерального директора Helsinki Shipyard Кима Салми, уже было проделано планирование работ и закупок, а также проведены модельные испытания.

Будущим портом приписки ледокола должен был стать Мурманск.

Судно планировали построить экологически чистым, с интегрированной дизель-электрической двухтопливной системой, которая способна использовать в качестве топлива как сжиженный природный газ (СПГ), так и дизельное топливо с низким содержанием серы.

Ледокол предполагалось эксплуатировать в России в районе реки Енисей и Енисейского залива, а также в Карском море, обеспечивая выход в морской порт Дудинка. Он должен был обеспечивать проход грузовых судов "Норникеля".

Helsinki Shipyard Oy приостановила проект строительства ледокола, пытается оформить лицензию на экспорт судна от Еврокомиссии, сообщил ранее журналистам директор департамента логистики "Норникеля" Равиль Насыбуллов.

Лицензия на экспорт ледокола необходима, поскольку судно собирается из различных компонентов (азиподы, двигатели), экспорт этого оборудования в Россию запрещен, пояснял он.

По его словам, заказ на строительство ледокола может быть размещен на российской верфи в виде опциона на еще одно судно по заключенному ранее соглашению между "Норникелем", "Дальневосточным центром судостроения и судоремонта" и "Росатомом".