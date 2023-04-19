Финляндия заморозила активы Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Финляндии арестовали здание и землю Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также семь квартир в окрестностях столицы, пишет Helsingin Sanomat.

По решению, которое было принято неделю назад, блокировке подлежит земельный участок и офисное здание, расположенные по адресу Норденшельдинкату, 1, следует из публикации. Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, владельцем участка является Российская Федерация, до этого он принадлежал СССР.

Объект был заморожен по заявлению МИД, которое согласовывало этот вопрос с Евросоюзом еще в июле 2022 года.

Финляндия заморозила активы тех, кто находится в санкционном списке ЕС против России с весны 2022 года. Ранее конфискации и замораживание в основном были нацелены на собственность российских олигархов, но теперь эти действия направлены и на российскую государственную собственность.

Пока недвижимость будет заморожена, Российская Федерация не может распоряжаться, уничтожать или закладывать это имущество.

Обеспечительная мера действует в течение трех недель. В течение этого периода должно быть установлено, находятся ли участок и офисные здания в собственности, во владении или под контролем санкционной стороны. Площадь замороженного земельного участка составляет 3 326 кв. метра, офисного здания - 3 926 кв. метра, стоимость замороженного имущества не известна, говорится в решении.

Кроме того, в начале апреля было заморожено семь единиц жилья в окрестностях Хельсинки. По данным правоохранительных органов, они связаны с теми, кто попал под санкции. Пять замороженных квартир были конфискованы, по двум было принято промежуточное решение.

Размер замороженных кондоминиумов колеблется от 36 кв. метров до 175 кв. метров. Цена наибольшей доли не была определена исполнительным органом, стоимость других квартир колеблется от 200 тысяч до 300 тысяч евро.