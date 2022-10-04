Годовая инфляция в Грузии в сентябре составила 11,5%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года в Грузии годовая инфляция составила 11,5%, говорится в материалах Национальной службы статистики (Грузстат), к августу цены вырослаи на 0,8%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в годовом исчислении в сентябре подорожали на 17,6%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 32,8%, на молоко, сыр и яйца - на 23,3%, минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки - на 22,5%, масло и жиры - на 21,2%, кофе, чай и какао - на 18,9%, рыбу - на 16,5%, сахар, джемы и другие сладости - на 15,8%, мясо и мясные продукты - на 9,8%, фрукты и виноград - на 9,6%.

Транспортные услуги подорожали на 13,7%, рост цен на содержание и ремонт жилья зафиксирован на уровне 12,5%, электроэнергию, газ и другие виды отопления - 5,8%.

В августе годовая инфляция в стране составила 10,9%.

Как заявил журналистам министр сельского хозяйства Отар Шамугия, на росте цен в Грузии сказались тенденции на мировых рынках. В то же время он отметил, что в последний период начала дешеветь пшеница, и это позволит снизить в стране цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Кроме того, это позволит увеличить закупки пшеницы, что скажется на работе мукомольных предприятий страны, а значит и на доходах бюджета, добавил чиновник.

"У нас в экономике двузначный рост, и мы его сохраняем, у нас больше доходов и, соответственно, появилась возможность значительных корректив в бюджете, в который вносятся важные изменения. Больший доход означает больше средств, больше возможностей помочь нашим фермерам и населению и дать больше стимула экономике", - заявил министр.

В июне правительство Грузии повысило прогноз по инфляции на текущий год до 9,1%. Это в два раза выше прогноза при утверждении госбюджета на 2022 год - 4,5%.

В конце сентября министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что инфляция в Грузии будет снижаться и достигнет целевого показателя на уровне 3% во второй половине 2023 года.

В 2021 году инфляция в Грузии, по данным Национальной службы статистики, составила 13,9%. Целевой показатель инфляции в Грузии на 2021 год, а также на последующие два года был определен Национальным банком страны на уровне 3%.

Ранее глава Национальной статистической службы Гогита Тодрадзе сообщил, что экономический рост в Грузии в январе-июле 2022 года составил 10,3%.