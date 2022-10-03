Инфляция в Турции в сентябре превысила 83%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в сентябре ускорились по итогам шестнадцатого месяца подряд, в результате инфляция превзошла 83%.

Негативными факторами выступают падение курса нацвалюты до исторических минимумов на фоне повышения процентных ставок ЦБ страны, а также рост цен на электричество и газ.

В прошлом месяце цены увеличились на максимальные с июля 1998 года 83,5% в годовом выражении, по данным статистического института страны (Turkstat). В августе инфляция составляла 80,2%.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet. Между тем респонденты Trading Economics прогнозировали более значительный подъем цен в прошлом месяце - на 84,6%.

Стоимость жилья и коммунальных услуг подскочила на 84,7%, транспортных услуг – на 117,7%, энергоносители подорожали на 133%. Продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 93,1%.

Рост потребительских цен в сентябре составил 3,1% относительно предыдущего месяца. В августе показатель равнялся 1,5%.

Лира в понедельник подешевела до 18,562 за доллар США по сравнению с 18,502 по итогам предыдущей торговой сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 растет на 2,1%, при этом с начала текущего года он подскочил почти на 75%.