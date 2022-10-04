Париж не покажет на больших экранах матчи ЧМ в знак протеста против условий труда в Катаре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Париж не будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре на больших экранах в фан-зонах в знак протеста против того, что в мэрии считают нарушением прав трудовых мигрантов и воздействием турнира на окружающую среду, сообщает во вторник Associated Press.

Вице-мэр Парижа Пьер Рабадан заявил журналистам, что решение не показывать матчи было принято в связи с "условиями организации Чемпионата мира, как на экологическом, так и на социальном уровнях". По его словам, сомнения вызывают "кондиционированные стадионы" и условия, в которых они были построены.

При этом мэр отметил, что Париж не бойкотирует сам турнир, однако выступает против модели организации крупных околофутбольных мероприятий в Катаре.

Ранее о нежелании транслировать матчи чемпионата на больших экранах сообщили несколько других французских городов.

Чемпионат мира по футболу ФИФА состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории чемпионат пройдет на Ближнем Востоке.