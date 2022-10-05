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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Турция готова отправить военных в Катар для обеспечения безопасности на ЧМ-2022

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Парламент Турции одобрил решение отправить военных в Катар на шесть месяцев для помощи в обеспечении безопасности во время чемпионата мира по футболу 2022, сообщает AР.

Депутат от правящей партии, бывший министр обороны Фикри Ышик уточнил, что речь идет о 250 военнослужащих.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил одобрение парламента для отправки военных, отметив, что в Катаре они будут работать совместно с сотрудниками сил безопасности из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана.

Также Турция уже пообещала отправить в Катар для тех же целей 3000 полицейских.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории первенство мира пройдет на Ближнем Востоке.

Катар Турция ЧМ-2022
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