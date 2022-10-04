Будущий премьер Италии нацелена на дипломатическое урегулирование украинского конфликта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая в ближайшее время займет пост премьера, заявила по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нацелена на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

"Она подтвердила, что выступает за свободу украинского народа", - говорится в заявлении "Братьев Италии", выдержки из которого приводят итальянские СМИ. Также Мелони заявила, что не признаёт присоединение к России территорий, входивших в состав Украины.

"Мелони подчеркнула, что нацелена на любые дипломатические усилия, которые бы помогли прекратить конфликт", - отмечают в ее партии.