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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Победившая на выборах в Италии Мелони начала переговоры о коалиционном правительстве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский политик Джорджа Мелони, чья партия "Братья Италии" на выходных финишировала на первом месте на парламентских выборах, приступила во вторник к переговорам о составе коалиционного правоцентристского правительства, пишет газета Il Sole 24 Ore.

Для этого Мелони, которая станет премьером страны, проводит консультации с основными партнерами по коалиции - партиями "Вперед, Италия" и "Лига".

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Ожидается, что в правительстве будут так или иначе представлены все три эти партии. Однако, по словам самой Мелони, выборы "ясно показали, что речь должна идти о правоцентритском правительстве во главе именно с "Братьями Италии".

На выборах правоцентристы одержали убедительную победу: согласно официальным данным, у них будет 235 мест в Палате депутатов и 112 - в Сенате.

У их основных соперников - левоцентристской коалиции - лишь 80 мест в Палате депутатов и 39 в сенате. Третья по значимости политическая сила страны - популистское "Движение пять звезд" (51 место в Палате депутатов и 28 - в Сенате).

Правоцентристы перед выборами сформировали единую предвыборную программу. Существенная ее часть посвящена решению экономических проблем Италии. Также они считают нужным усиливать дипломатическую роль Рима на мировой арене, а также - сохранять позиции Италии в союзах, членом которых она является. Наблюдатели подчеркивали, что правоцентристы, в случае прихода к власти, вряд ли в ближайшее время будут активно выступать за пересмотр санкционного режима против России.

Италия Джорджа Мелони
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