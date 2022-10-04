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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили с Блинкеном разработку мирного соглашения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора во вторник обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку.

"В ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора Мирзоян, Байрамов и Блинкен обменялись мнениями относительно разработки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также создания механизмов обсуждений между Баку и Степанакертом (столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ИФ)", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ведомстве отметили, что стороны достигли договоренности продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Глава МИД Армении "подтвердил необходимость вывода ВС Азербайджана с суверенной территории Армении, скорейшего возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и соблюдения режима перемирия".

"Подчеркнута неприемлемость решения проблем путем применения силы или угрозы ее применения. В контексте предотвращения новых агрессий подчеркнута важность мониторинга приграничной ситуации и внедрения международных механизмов контроля", - заявили в МИД Армении.

Армения Азербайджан США
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