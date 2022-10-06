Алиев счел встречу с Пашиняном, Мишелем и Макроном важной для достижения мирного соглашения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заявил, что четырехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля, прошедшая в Праге, придала положительный импульс мирному процессу между Баку и Ереваном.

"Во время этой встречи были обсуждены важные вопросы, и я думаю, что эта встреча также будет важна для достижения мирного соглашения. Контакты все еще продолжаются. Мы договорились встретиться снова после ужина. В любом случае, уже дан толчок мирному процессу", - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент также отметил роль главы Мишеля в переговорном процессе. "Я ценю работу Шарля Мишеля в этом направлении. Потому что, как вы знаете, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и каждый раз мы приближаемся к миру", - подчеркнул Алиев.