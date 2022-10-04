Более 6 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках черноморской инициативы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) за время работы в рамках черноморской зерновой инициативы санкционировал движение более 560 судов.

"По состоянию на 4 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 6 120 248 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 561 сухогруза - 293 на прибытие в украинские порты и 268 - на выход из них", - сообщили в СКЦ.

Отмечается, что во вторник из украинских портов вышли восемь судов с более 216 тыс. тонн продовольствия после получения разрешения от СКЦ.

Судно Chryssa K доставит в Нидерланды и Германию 30 тыс. тонн и 38 тыс. тонн кукурузы соответственно, сухогруз Pretty Lady - 41 650 тонн рапса в Великобританию. Судно SSI Reliance с 33 860 тонн кукурузы направилось в Испанию, Argo 1 с 31 290 тонн кукурузы - в Египет.

Кроме того, сухогрузы Baron (5,5 тыс. тонн соевых бобов), Sam (3 тыс. тонн кукурузы) и Inandi (2750 тонн ячменя) отплыли в Турцию, а судно BC Callisto (30 450 тонн пшеницы) - в Алжир.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.