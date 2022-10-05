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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Патрушев сравнил ситуацию на "Северных потоках" с подрывом нефтепровода в Никарагуа в 1983 г.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, и та ситуация схожа с недавними терактами на "Северных потоках", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

На минувшей неделе Патрушев в контексте диверсии на "Северных потоках" пообещал, что Россия расскажет, как западные спецслужбы в свое время взрывали аналогичные объекты.

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"Напомню, что схожая ситуация произошла в 1983 году. Тогда завербованные ЦРУ диверсанты организовывали атаки против Никарагуа, приведшие, в том числе, к подрыву нефтепровода в одном из портов", - сказал секретарь СБ, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

Международный суд ООН рассматривал заявление никарагуанских властей и подтвердил прямые нарушения взятых на себя США в рамках международного права обязательств не вмешиваться во внутренние дела другого государства, не использовать силу против другого государства и не нарушать его суверенитет, а также не препятствовать мирной морской торговле, отметил Патрушев.

"Вместе с тем Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий. Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб", - резюмировал Патрушев.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Николай Патрушев Северный поток Северный поток 2 США Никарагуа
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