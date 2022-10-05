Кремль назвал обязательным участие России в расследовании повреждений "Северных потоков"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия обязательно должна участвовать в обследовании мест повреждений "Северных потоков" и расследовании причин инцидентов на трубопроводах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, означает ли запрет властей Швеции на передвижение судов и водолазные работы в радиусе 5 морских миль от мест повреждений трубы, что "Газпром" и его подрядчики не будут иметь доступ к зонам утечек.

"Пока из тех пресс-конференций, которые были и в Дании, и в Швеции мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной, - добавил Песков. - Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет".

Первые три утечки газа из ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море были выявлены 26 сентября, позднее было найдено четвертое место утечки.

Песков 28 сентября говорил, что российская сторона намерена добиваться участия в расследовании ЧП на этих газопроводах, поскольку "Газпром" имеет отношение" к вопросам права собственности на трубопроводы.

1 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия "выступает за всестороннее расследование для выяснения подлинных обстоятельств произошедшего", но считает, что "любое международное расследование произошедшего может претендовать на объективность, только если к нему будет подключена" российская сторона.

Инциденты расследуют полиция Копенгагена, Служба госбезопасности Швеции и российская ФСБ. Представители Запада пока склоняюся к версии, что утечки начались из-за мощных взрывов, ФСБ трактует случившееся как международный терроризм.

От ситуации с "Северными потоками" выигрывают США, заявила 29 сентября представитель МИД России Мария Захарова. У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", сообщил 30 сентября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день президент Владимир Путин упомянул взрывы на ветках "Северных потоков" и отметил, что "англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям". Он выразил уверенность, что это сделал то, кому это выгодно.