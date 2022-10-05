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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Latvijas gaze попросило отложить пересмотр тарифов для населения до декабря

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Latvijas gaze обратилось в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) с просьбой перенести пересмотр тарифов для населения с 1 октября на начало декабря

"2 сентября в КРОУ поступило заявление Latvijas gaze, в котором предприятие просило оценить возможность пересмотра тарифов для связанных пользователей, то есть домохозяйств, с 1 октября, но 26 сентября Latvijas gaze обратилось в КРОУ с уточненным заявлением, в котором просит отложить пересмотр тарифов до декабря", - сообщили агентству BNS в комиссии.

"Таким образом, КРОУ не издала административный акт, который был бы основанием для повышения тарифов с 1 октября, и это означает, что с 1 октября этого года установленные Latvijas gaze тарифы для домохозяйств не изменятся", - уточнил представитель КРОУ.

Latvijas gaze рассчитывала на повышение тарифов этой осенью, поскольку стоимость закупок газа значительно выросла.

Обычно тариф Latvijas gaze для пользователей комиссия меняет 1 июля и 1 января, их пересмотр чаще, чем два раза в год, не предусмотрен.

Latvijas gaze Латвия
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