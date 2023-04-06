Latvijas gaze с мая снизит тарифы для домохозяйств на 24-37%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Латвийская газоснабжающая Latvijas gaze с 1 мая понизит тариф для домохозяйств, использующих природный газ для отопления, на 24%, а для тех, кто использует газ только для приготовления пищи, - на 37%, сообщили BNS в компании.

Для отопления дома тариф составит 0,05985 евро за кВт.ч, а с учетом акциза и НДС - 0,07442 евро за кВт.ч.

Для домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, тариф будет равен 0,08312 евро за кВт.ч, а с учетом акциза и НДС - 0,10257 евро за кВт.ч.

Плата за природный газ в Латвии состоит из пяти компонентов: цена природного газа, плата за передачу, плата за распределение, акцизный налог в размере 0,00165 евро за кВт.ч и НДС в размере 21%. Цена на природный газ является единственным компонентом, который отличается у разных газоснабжающих компаний.

Крупнейшими акционерами Latvijas gaze являются "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II S.a.r.l. (28,97%), германская Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).