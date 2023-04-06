Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Latvijas gaze с мая снизит тарифы для домохозяйств на 24-37%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Латвийская газоснабжающая Latvijas gaze с 1 мая понизит тариф для домохозяйств, использующих природный газ для отопления, на 24%, а для тех, кто использует газ только для приготовления пищи, - на 37%, сообщили BNS в компании.

Для отопления дома тариф составит 0,05985 евро за кВт.ч, а с учетом акциза и НДС - 0,07442 евро за кВт.ч.

Для домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, тариф будет равен 0,08312 евро за кВт.ч, а с учетом акциза и НДС - 0,10257 евро за кВт.ч.

Плата за природный газ в Латвии состоит из пяти компонентов: цена природного газа, плата за передачу, плата за распределение, акцизный налог в размере 0,00165 евро за кВт.ч и НДС в размере 21%. Цена на природный газ является единственным компонентом, который отличается у разных газоснабжающих компаний.

Крупнейшими акционерами Latvijas gaze являются "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II S.a.r.l. (28,97%), германская Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).

Latvijas gaze Латвия Газпром Uniper
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс доллара поднялся выше 81 руб. впервые с 15 апреля 2022 года

ЦБ разрешит привлекать инвестиции населения только финансовым организациям

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });