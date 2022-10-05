Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Китай стал интенсивнее проводить противолодочные учения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВМС КНР стал активнее проводить противолодочные учения на фоне попыток США, Японии и Австралии усиливать свои подводные флоты в регионе, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

Так, Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило, что на прошлой неделе организовало 48-часовые интенсивные учения, в ходе которых отрабатывало навыки борьбы с подводными лодками противника. К маневрам привлекли противолодочные самолеты Y-8.

В ходе учений экипажи самолетов сбрасывали в воду гидроакустические буи, анализировали различные типы сигналов, чтобы отличить настоящие субмарины от ложных целей. ВМС действовали по сценарию, предусмотренному при настоящих военных действиях.

В командовании отметили, что следующим этапом тренировок станут укрепление выносливости экипажа и его способности переносить перегрузки.

SCMP отмечает, что Y-8 – основные противолодочные самолеты НОАК – активно патрулируют Восточно-Китайское море и воды вблизи Тайваня.

Тем временем, по данным аналитического центра South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), США сильно нарастили присутствие своих подводных сил в водах вблизи Китая, а их субмарины появлялись в Южно-Китайском море почти каждый месяц в 2021 году. США также расширили базу подводного флота на острове Гуам в Тихом океане, чтобы иметь возможность принимать до пяти многоцелевых атомных подводных лодок типа "Лос-Анджелес" и более крупные многоцелевые атомные подводные лодки типа "Вирджиния".

В свою очередь Япония приняла на вооружение в марте первую, более современную подводную лодку типа "Тайгэй", которая сменит нынешние подлодки типа "Сорю". Еще четыре подлодки типа "Тайгэй" планируют ввести в состав морских Сил самообороны Японии в предстоящие годы.

В сентябре 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.

Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Токаев намерен выдвинуться в президенты от широкой коалиции

Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Патрушев сравнил ситуацию на "Северных потоках" с подрывом нефтепровода в Никарагуа в 1983 г.

Посол России будет вызван в МИД Казахстана

Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

Что случилось этой ночью: среда, 5 октября

Авианосец США Ronald Reagan вернется в Японское море после запуска ракеты КНДР

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });