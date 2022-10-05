Китай стал интенсивнее проводить противолодочные учения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВМС КНР стал активнее проводить противолодочные учения на фоне попыток США, Японии и Австралии усиливать свои подводные флоты в регионе, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

Так, Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило, что на прошлой неделе организовало 48-часовые интенсивные учения, в ходе которых отрабатывало навыки борьбы с подводными лодками противника. К маневрам привлекли противолодочные самолеты Y-8.

В ходе учений экипажи самолетов сбрасывали в воду гидроакустические буи, анализировали различные типы сигналов, чтобы отличить настоящие субмарины от ложных целей. ВМС действовали по сценарию, предусмотренному при настоящих военных действиях.

В командовании отметили, что следующим этапом тренировок станут укрепление выносливости экипажа и его способности переносить перегрузки.

SCMP отмечает, что Y-8 – основные противолодочные самолеты НОАК – активно патрулируют Восточно-Китайское море и воды вблизи Тайваня.

Тем временем, по данным аналитического центра South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), США сильно нарастили присутствие своих подводных сил в водах вблизи Китая, а их субмарины появлялись в Южно-Китайском море почти каждый месяц в 2021 году. США также расширили базу подводного флота на острове Гуам в Тихом океане, чтобы иметь возможность принимать до пяти многоцелевых атомных подводных лодок типа "Лос-Анджелес" и более крупные многоцелевые атомные подводные лодки типа "Вирджиния".

В свою очередь Япония приняла на вооружение в марте первую, более современную подводную лодку типа "Тайгэй", которая сменит нынешние подлодки типа "Сорю". Еще четыре подлодки типа "Тайгэй" планируют ввести в состав морских Сил самообороны Японии в предстоящие годы.

В сентябре 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.