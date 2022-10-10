Военные Японии и США отработали защиту отдаленных островов с использованием HIMARS

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сухопутные Силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США провели на острове Хоккайдо учения, на которых отрабатывали оборону отдаленных островов, сообщает в ходе которых военные тренировались оборонять отдаленные острова, сообщает Kyodo News.

Учения проходили на тренировочном полигоне Яусубэцу на востоке Хоккайдо, в них участвовали 150 японских военных, расквартированных на Хоккайдо, 40 морпехов США и реактивные системы залпового огня HIMARS. При этом из HIMARS выпустили 24 ракеты по целям на расстоянии 13 км.

Эти маневры являются частью совместных учений Японии и США, которые проходят с 1 по 14 октября в разных районах Хоккайдо. В них может принимать участие примерно 2,1 тысячи служащих Силы самообороны Японии, а также 1,4 тысячи морпехов США и шесть конвертопланов MV-22.

Япония и США наращивают сотрудничество в сфере обороны на фоне ситуации вокруг Тайваня, отметило информагентство.