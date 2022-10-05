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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов иностранных санкционных списков по состоянию на 30 сентября 2022 года составило 5 530, в том числе 3 294 физлица и 2 236 компаний, подсчитали аналитики проекта X-Compliance.

На начало текущего года эти показатели составляли 3 835, 2 281 и 1 554 соответственно.

Всего на 30 сентября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 21 027 фигурантов, то есть доля российских граждан и юрлиц в них равна 26,3%.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,2% занимаются научными исследованиями и разработками, 9% - оптовой торговлей, 8% - оказанием финансовых услуг, 4,5% - производством компьютеров, электроники и оптики, 3,9% - производством транспортных средств и оборудования.

Помимо компаний, прямо поименованных в санкционных списках, под ограничения подпадают и их дочерние структуры. В отношении 3 141 российской компании был выявлен риск распространения действия "правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США могут подпадать 1 452 лица, неблокирующих - 1 468.

Чаще всего за 9 месяцев обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза.

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