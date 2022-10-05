Военно-гражданская администрация Запорожской области упраздняется

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области считается со среды упраздненной, сообщил журналистам врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"ВГА с сегодняшнего дня можно считать упраздненной, потому что у нас есть закон о вхождении в Российскую Федерацию. В ближайшие дни появится устав Запорожской области, также появится уже губернаторская структура администрации", - сказал Балицкий.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также указы о назначении исполняющих обязанности глав субъектов.

ВГА были основными руководящими органами в Запорожской и Херсонской областях после перехода регионов под контроль российских сил в результате проведения спецоперации. Параллельно были сформированы правительства – посты в них получили как местные специалисты, так и из РФ.