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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Матвиенко в Индонезии предложила парламентской делегации Украины сесть за стол переговоров

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко предложила делегации Украины на площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии немедленно сесть за стол переговоров.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", - сказала Матвиенко, выступая в четверг на заседании "парламентской G20".

По ее словам, Россия готова к переговорам по урегулированию внутриукраинского кризиса и выступает за его мирное политическое решение. "Мы за переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.

На полях "парламентской G20" спикер Совета Федерации также провела короткую беседу с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Валентина Матвиенко Украина Индонезия
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