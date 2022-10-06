Матвиенко в Индонезии предложила парламентской делегации Украины сесть за стол переговоров

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко предложила делегации Украины на площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии немедленно сесть за стол переговоров.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", - сказала Матвиенко, выступая в четверг на заседании "парламентской G20".

По ее словам, Россия готова к переговорам по урегулированию внутриукраинского кризиса и выступает за его мирное политическое решение. "Мы за переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.

На полях "парламентской G20" спикер Совета Федерации также провела короткую беседу с президентом Индонезии Джоко Видодо.