Власти РФ заявили о готовности остановить военные действия на Украине на своих условиях

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия готова остановить дальнейшие военные действия на своих условиях, но вошедшие в РФ территории не могут быть предметом переговоров с Украиной, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Когда я говорила о переговорах, то, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Спикер Совета Федерации вместе с другими сенаторами в настоящее время находится в Индонезии и принимает участие в мероприятиях "парламентской G20". Выступая там на пленарном заседании, она призвала украинскую делегацию "прямо сегодня" сесть за стол переговоров с российскими парламентариями в Джакарте.

В беседе с журналистами Матвиенко отметила, что "реакции нет, потому что Украина не свободна в своих решениях".