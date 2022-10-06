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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В восьмой пакет санкций ЕС против РФ попали 30 человек, в их числе философ Александр Дугин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, а также шесть предприятий и ЦИК, сообщается в документе, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список, в частности, попали начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Новые санкции Евросоюза также коснулись музыкантов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева и Олега Газманова. Также в санкционный список попал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Также в санкционные списки включены несколько заместителей министра обороны РФ и официальные лица из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Под санкции также попали шесть предприятий: АО "Гознак", ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева", МКБ "Факел", корпорация "ИРКУТ", АО "ММЗ" "Авангард", научно-производственное объединение "Сплав".

ЕС РФ Александр Дугин Элла Памфилова
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