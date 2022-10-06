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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Азербайджан и Армения до конца 2022 года могут подписать мирный договор

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это (встреча - ИФ) положительный шаг. Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности", - сказал Алиев в четверг в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Он утверждает, что ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов по пяти базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном. "Сегодня в ходе встречи с президентом Франции, я увидел, что эти пять принципов принимаются. Это естественно, так как мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которые основываются страны, желающие нормализовать отношения", - добавил президент Азербайджана.

Армения Азербайджан
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