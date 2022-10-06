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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Алиев заявил, что не получил в Праге ответа от Пашиняна о маршруте автодороги в Нахичевань

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на встрече в Праге не смог получить ответа от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о маршруте автомобильной дороги в рамках открытия коммуникаций.

"Открытие коммуникаций не является частью мирного договора (между Азербайджаном и Арменией - ИФ). По сути это уже должно было произойти (открытие коммуникаций - ИФ), так как это является обязательством Армении, взятым 10 ноября 2020 года, но которое до сих пор не выполнено", - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, "к сожалению, когда я сегодня обратился к премьер-министру Армении с предложением, наконец, предоставить нам маршрут автомобильной дороги, то снова не смог получить от него ответа".

"Это уже не смешно. Все знают, где должна проходить железная и автомобильная дороги. Мы не понимаем, почему нам не хотят добровольно предоставить проезд в Нахичевань. (...) Но мы пока проявляем терпение, сдержанность. Уверен, что мы добьемся желаемого, было бы хорошо, если это произойдет не поздно, а пораньше", - сказал Алиев.

Армения Азербайджан
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