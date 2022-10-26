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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Пашинян сообщил, что 31 октября встретится с Путиным и Алиевым в Сочи

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подтвердил свое участие в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи 31 октября.

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"Со стороны президента России есть приглашение о проведении 31 октября в Сочи трехсторонней встречи. Я подтвердил свое участие. Честно говоря, не знаю, подтвердила ли свое участие азербайджанская сторона", - сказал Пашинян на правительственном часе в парламенте.

24 октября о подготовке к такой трехсторонней встрече сообщили "Ведомости". Их информацию в тот же день подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и пообещал, что информация о месте и встрече саммита будет раскрыта позднее. В МИД заявили, что Алиеву и Пашиняну уже направлены соответствующие приглашения.

Путин предложил провести трехсторонний саммит РФ-Азербайджан-Армения, выступая в середине октября на саммите СНГ в Астане. Он отметил, что в такой встрече появилась заинтересованность, и предложил лидерам Азербайджана и Армении "встретиться в России в любом месте в любое время: в Сочи, в Петербурге, в Москве".

Армения Азербайджан Сочи Нагорный Карабах Никол Пашинян Ильхам Алиев Владимир Сочи
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