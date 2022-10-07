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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Председатель Европарламента выступила на саммите ЕС за "потолок" цен на газ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в своем традиционном выступлении перед европейскими лидерами на саммите ЕС поддержала установление предельной цены на газ и призвала к усилению военной помощи Украине.

"Нам нужен сильный сигнал единства. Вот почему Европейский парламент призвал к установлению верхнего предела цен на газ в масштабе всего ЕС", - сказала она в пятницу в Праге перед началом неформального заседания Европейского совета.

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По ее словам, Евросоюз нуждается "в лучшем и более упорядоченном сотрудничестве между государствами по долгосрочным ценам на газ".

"К весне нашим газовым хранилищам понадобится пополнение, и мы должны иметь возможность покупать газ по разумной цене у надежных партнеров", - сказала глава Европарламента.

Говоря о событиях на Украине, Метсола заявила, что ЕС "должен продолжать поддерживать" украинцев в плане военной помощи.

Председатель Европарламента также высказалась о санкциях ЕС против РФ: "Они работают. Мнение Европарламента ясно: надо идти дальше".

Европарламент ЕС Роберта Метсола
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