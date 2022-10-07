Латвия потратит финансовую помощь США на береговую защиту и РСЗО HIMARS

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Предоставленное США военное финансирование Министерство обороны Латвии планирует потратить на защиту побережья от атаки с моря, закупку систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии HIMARS, сообщил в пятницу министр обороны Артис Пабрикс.

Финансирование США состоит из нескольких программ, а время расходования средств – до пяти лет.

Правительство США в этом году предоставит Латвии около $200 млн для финансирования помощи и сотрудничества в области безопасности, в том числе свыше $145 млн – в рамках программы военной помощи иностранным государствам (Foreign Military Financing) на укрепление безопасности, сообщили в посольстве США в Латвии.