США продадут Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США разрешил Литве приобрести за предусмотренную сумму в $495 млн (около 493 млн евро) восемь реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны.

"Госдепартамент США принял решение, которым подтверждается возможная зарубежная продажа военной техники M142 HIMARS правительству Литвы и связанного с ней оборудования на 495 млн долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимый сертификат, которым сообщается Конгрессу об это возможной продаже", - говорится в сообщении.

Агентство указало, что продажа будет способствовать достижению целей Литвы по обновлению своих мощностей, дальнейшему укреплению сотрудничества с США и другими союзниками и сдерживанию региональных угроз.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что таких систем у страны еще не было. "Появление этой возможности у литовской армии вынудит поднять еще на более высокий уровень разведку, электронную борьбу и другие силы. Будут поставлены ракеты нескольких типов, в том числе оперативно-тактические ATACMS, которые поражают цели на расстоянии до 300 километров", - написал он на своей странице в социальных сетях.

Позднее он уточнил, что системы будут доставлены в Литву через несколько лет: "Мы их получим только в 2025-2026 годах".

Американское агентство также заявило, что во время процесса продажи представители администрации США или подрядчика будут посещать Литву примерно два раза в год для проведения надзора за управлением программой.

HIMARS устанавливаются на платформу военного грузовика. Эти системы могут быть оснащены либо шестью управляемыми ракетами GMLRS с дальностью до 70 километров, либо одной ракетой ATACMS с дальностью до 300 километров.

Ранее представители Латвии и Эстонии также говорили о намерении этих стран приобрести РЗСО HIMARS.