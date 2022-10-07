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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту два экспериментальных спутника группировки CentiSpace-1 (S5 и S6). Об этом сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 21:10 по пекинскому времени (в 16:10 по Москве) с переделанной под плавучий космодром баржи в Жёлтом море с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11".

"Миссия признана полностью успешной", - сообщили в корпорации.

Аппараты серии CentiSpace-1 разрабатываются Китайской академией наук для испытания на орбите навигационных и коммуникационных технологий, в том числе лазерной связи между наноспутниками, входящими в состав одной орбитальной группировки, а также высокоточной системы позиционирования и навигации аппаратов. Их основная задача – протестировать возможность улучшения характеристик работы навигационных систем и увеличения точности сигнала уже действующей навигационной инфраструктуры.

По данным разработчиков, наноспутники массой около 100 кг выводятся на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км для пополнения орбитальной группировки китайской компании Beijing Future Navigation Technology. Планируется, что группировка начнет функционировать в 2023 году, всего в ее состав войдет 160 аппаратов.

Первый спутник этой группировки был выведен на орбиту в сентябре 2018 года с помощью ракеты "Куайчжоу-1". Однако следующий спутник серии, запущенный в июле 2020 года, не смог достичь орбиты. Еще два спутника – S3 и S4, были выведены в сентябре этого года.

Китай
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