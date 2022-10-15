Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на околоземную орбиту группу спутников дистанционного зондирования серии "Яогань-36", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Сичан 15 октября, в 03:12 по Пекинскому времени (14 октября, в 22:12 мск).

Первая партия спутников серии "Яогань-36" была выведена 26 сентября, тогда на орбиту отправились три аппарата.