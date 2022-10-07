Polestar удвоила поставки электромобилей в январе-сентябре

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Поставки шведского производителя электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding в январе-сентябре достигли около 30,4 тыс., увеличившись в два раза относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

При этом в третьем квартале 2022 года они составили около 9,215 тыс.

Компания вновь подтвердила прогноз, согласно которому по итогам 2022 года продажи составят 50 тыс. электромобилей.

В сообщении Polestar говорится, что компания нарастила темпы производства после проблем в Китае ранее в текущем году, связанных с ограничениями из-за COVID-19.

"Нам нужно было нарастить производство после просадок, связанных с COVID-19 в Китае, и мы сделали это. Большинство электромобилей Polestar 2, поставки которых запланированы в четвертом квартале, готовы и отправляются к нашим покупателям на 27 рынках по всему миру. При этом четвертый квартал, как ожидается, будет для нас рекордным", - сказал главный исполнительный директор Polestar Томас Ингенлат.

Акции Polestar в ходе торгов на Nasdaq в пятницу дешевеют на 7,8%. Компания вышла на биржу в конце июня после закрытия сделки по слиянию со SPAC.

Polestar, основанная Volvo Car AB и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co. в 2017 году, производит электромобили на двух предприятиях в Китае и планирует строительство еще одной площадки в США. Автомобили компании продаются в Европе, Северной Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая КНР.