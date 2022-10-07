На саммите ЕС достигнут прогресс в вопросе установления потолка цен на газ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На состоявшемся в пятницу неформальном саммите ЕС в Праге был "достигнут прогресс в вопросе установления потолка цен на газ", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что "продолжились дебаты о средствах, которыми можно помочь Украине". "Мы твердо поддерживаем Украину", - подчеркнула глава ЕК.

Председатель Еврокомиссии напомнила, что с начала российской спецоперации Киеву выделено Евросоюзом уже 19 млрд евро. "Это не считая военной помощи", - уточнила фон дер Ляйен, добавив, что предстоит еще помощь в восстановлении страны.

"Поддержка Украины в этом деле является целью совместной конференции, которую комиссия и председательство G7 проведут в конце этого месяца в Берлине", - объявила председатель ЕК.

"Что уже ясно, так это то, что нам придется определить новые источники финансирования, потому что потребуется огромная сумма. И нам придется установить очень структурированный подход, чтобы обеспечить предсказуемость финансирования, прозрачность того, как это будет осуществляться, и, конечно же, устойчивость финансирования для Украины", - объяснила фон дер Ляйен.

Ранее в пятницу за установление потолка цена на газ выступила председатель Европейского парламента Роберта Метсола. "Нам нужен сильный сигнал единства. Вот почему Европейский парламент призвал к установлению верхнего предела цен на газ в масштабе всего ЕС", - заявила она в Праге перед началом неформального заседания Европейского совета.