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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Драги отметил прогресс в решении проблемы высоких цен на энергоресурсы в ЕС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер Италии Марио Драги заявил, что увидел признаки того, что ЕС продвигается в вопросе снижения цен на энергоресурсы, сообщают в пятницу итальянские СМИ.

"В том, что касается энергетики, мы видим движение вперед. Еврокомиссия представит 19 октября предложение из трех составляющих: оно нацелено на снижении цен, на создании механизма солидарности между странами (при решении проблем с энергоресурсами - ИФ). Также речь идет о начале реформирования рынка электроэнергии", - сказал Драги по итогам неформальной встречи лидером стран ЕС в Праге.

Газета Il Sole 24 Ore, при этом, отмечает, что по данным итальянских журналистов, на встрече в столице Чехии Драги раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она медлила с предложениями по снижению цен на энергоносители. По мнению Драги, такая медлительность спровоцировала экономические трудности в странах Евросоюза.

Марио Драги ЕС
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