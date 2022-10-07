Правительство Белоруссии отменило лицензирование на экспорт сахара

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии отменило лицензирование на вывоз сахара за пределы страны, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает госагентство БелТА.

"В правительстве отметили, что отмена лицензирования вызвана стабилизацией ситуации и устранением диспаритета цен на сахар на внутреннем и внешнем рынках, началом сезона переработки сахарной свеклы урожая 2022 года и достаточностью ресурсов, а также необходимостью для сахароперерабатывающих заводов более оперативно проводить работу по отгрузке продукции по экспортным контрактам", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.