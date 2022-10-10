Белорусский экспорт по итогам девяти месяцев составит 111% от плана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Белорусский экспорт по итогам девяти месяцев составит 111% от плана, заявил министр промышленности республики Александр Рогожник.

"По итогам девяти месяцев выйдем по экспорту на 111%. Начало года - спрос резко возрос, потом на рынке произошла дестабилизация - выпал рынок Украины, под вопросом стали поставки в Европейский союз. Но, несмотря на все эти трудности, нам удалось переориентировать рынки сбыта: заместили рынок Украины и Евросоюза. Увеличили значительно поставки на рынок Африки - в Зимбабве, Египет", - сказал министр в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Он добавил, что правительство поставило перед Минпромом задачу "достичь значительных результатов в 2023 году".

"По индексу физического объема - 105%, рост экспорта - на уровне 100%, объем инвестиций - более 120%. Сейчас есть уникальный шанс для всех предприятий заместить то, что выпало по импорту", - уточнил Рогожник.