Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Белорусский экспорт по итогам девяти месяцев составит 111% от плана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Белорусский экспорт по итогам девяти месяцев составит 111% от плана, заявил министр промышленности республики Александр Рогожник.

"По итогам девяти месяцев выйдем по экспорту на 111%. Начало года - спрос резко возрос, потом на рынке произошла дестабилизация - выпал рынок Украины, под вопросом стали поставки в Европейский союз. Но, несмотря на все эти трудности, нам удалось переориентировать рынки сбыта: заместили рынок Украины и Евросоюза. Увеличили значительно поставки на рынок Африки - в Зимбабве, Египет", - сказал министр в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Он добавил, что правительство поставило перед Минпромом задачу "достичь значительных результатов в 2023 году".

"По индексу физического объема - 105%, рост экспорта - на уровне 100%, объем инвестиций - более 120%. Сейчас есть уникальный шанс для всех предприятий заместить то, что выпало по импорту", - уточнил Рогожник.

Белоруссия Александр Рогожник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Сбербанк повысил ставки по ипотеке из-за изменения рыночных условий

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

"Сахалин-1" переведут в юрисдикцию РФ по аналогии с "Сахалином-2"

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });