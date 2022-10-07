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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Минобороны назвало ненужным отменять новогодние празднования ради поддержки ВС РФ на Украине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На данный момент нет необходимости отменять в России новогодние празднования, чтобы отправить сэкономленные средства на поддержку участников спецоперации на Украине, в том числе мобилизованных, заявил замглавы Минобороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

"Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан. Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил, считаю преждевременными и ненужными", - сказал Горемыкин.

Он добавил, что военные "безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации".

Минобороны РФ Украина
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