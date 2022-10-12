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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Минкультуры советует регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство культуры обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий - с увеселительных, на просветительские, сообщила в профильном комитете Госдумы глава Минкультуры Ольга Любимова.

"Мы отдельно прорабатываем со всеми регионами, сохраняя количество детских праздников, просветительских проектов. Мы снова и снова разговариваем с нашими коллегами о смене тональности. Впереди Новый год, это очень теплый, очень семейный праздник. Это не значит, что дети останутся без праздника, ни в коем случае мы не оставим их без Деда Мороза. Но, тем не менее, все, что связано с увеселительными мероприятиями, мы скорее меняем на просветительские, на заботу о нашем старшем поколении, на семейное времяпрепровождение", - сказала она.

По ее словам, ведомство сейчас обсуждает с губернаторами, какие мероприятия будут проходить в регионах.

"Где-то приходилось вовремя останавливать и предотвращать дорогие и ненужные сейчас шоу, связанные с салютами, и проговаривать с людьми, что (сейчас нужно) немножко другое. Давайте оставим сам праздник, немножко другой подход. Массовые мероприятия, конечно, нужны (...), вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей, которые будут покупать билеты", - объяснила министр.

Она заверила, что после февраля 2022 года посещаемость государственных учреждений культуры не сократилась.

"Жалуются продюсеры, которые делают разные шоу, разные концерты большие. Нет в филармонии проблем с продажей билетов, людям хочется приходить в музей, хочется приходить в театры на настоящие произведения искусства, на большие выставочные проекты", - сказала Любимова.

7 октября Смольный сообщил, что в Петербурге отменят новогодние праздники, кроме елок и семейных мероприятий, а сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных. Аналогичное решение приняли власти Ленинградской области.

Источник "Интерфакса" в Кремле назвал эти решения "явно преждевременными и непроработанными".

Минкультуры Ольга Любимова Петербург Ленинградская область Кремль Госдума Дед Мороз
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