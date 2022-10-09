Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье по московскому времени на орбиту с орбиту с двумя телекоммуникационными спутниками Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 643 км от космодрома, была осуществлена через девять минут после старта ракеты.

Запуск ракеты с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде был осуществлен в субботу в 19:05 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:05 по Москве).