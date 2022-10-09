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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье по московскому времени стартовала на орбиту с двумя телекоммуникационными спутниками Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде был осуществлен в субботу в 19:05 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:05 по Москве).

Аппараты, оснащенные передатчиками C-диапазона, предназначены для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки.

Спутники выйдут на орбиту примерно через 40 минут после старта носителя.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в 14-й раз, должна будет совершить посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике в 643 км от космодрома.

SpaceX Флорида
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