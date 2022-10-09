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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Австрии в воскресенье выберут президента

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Австрийцы в воскресенье отправились на выборы президента, наибольшие шансы на победу имеет действующий глава государства, 78-летний Александр Ван дер Беллен, пишет портал The Local.

Около 6,4 млн человек смогут проголосовать в Австрии в воскресенье. Избирательные участки в Вене и в других частях страны открылись в 7:00 по местному времени (08:00 по Москве), а закроются - в 17:00 (18:00 по Москве).

Экзит-поллы, как ожидается, будут опубликованы сразу после закрытия участков.

СМИ со ссылкой на опросы отмечают, что наибольшие шансы на победу у Ван дер Беллена. К выборам допущены семь кандидатов, и основная интрига заключается в том, сможет ли один кандидат набрать более 50% голосов и выиграть уже в первом туре, или же два лучших кандидата встретятся во втором туре 6 ноября.

Выборы президента Австрии происходят раз в шесть лет с правом на переизбрание еще на один срок. Преимущественно президент в Австрии выполняет представительские функции, он назначает канцлера и остальной состав кабинета министров.

Австрия
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