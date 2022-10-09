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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Ван дер Беллен лидирует в первом туре выборов президента Австрии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен побеждает в первом туре выборов главы государства, сообщает издание Der Standard со ссылкой на экзит-поллы.

Ван дер Беллен набирает 54% голосов, таким образом, он может переизбраться на пост президента без проведения второго тура.

На втором месте Вальтер Розенкранц, у него 18%. Остальные голоса распределяются между другими кандидатами, но у них значительно меньше поддержки.

Выборы президента состоялись в Австрии в воскресенье, избирательные участки были открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени.

Выборы президента Австрии происходят раз в шесть лет с правом на переизбрание еще на один срок. Преимущественно президент в Австрии выполняет представительские функции, он назначает канцлера и остальной состав кабинета министров.

Австрия Ван дер Беллен
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