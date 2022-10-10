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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Премьер Франции обещала решить проблему нехватки топлива на АЗС в течение недели

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что проблема с поставками топлива на АЗС в стране будет урегулирована в течение ближайшей недели, сообщают французские СМИ.

"Ситуация улучшится в течение недели", - сказала Борн во время поездки в Алжир.

"Мы выпустили (на рынок - ИФ) стратегические запасы", - напомнила она.

Согласно данным министерства энергетического перехода, по состоянию на воскресенье около 30% АЗС во Франции испытывали проблемы с нехваткой топлива. Днем ранее этот показатель составлял 21%.

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Перебои с поставками топлива на АЗС во Франции возникли из-за забастовок. Акции протеста затронули объекты компаний TotalEnergies и ExxonMobil. В связи с этим не работает самый крупный завод TotalEnergies, расположенный в Нормандии. Кроме того, не работают два завода ExxonMobil.

Проблема усугубляется тем, что к забастовке на ряде объектов присоединились сотрудники службы доставки топлива. К примеру, на НПЗ TotalEnergies в Фейзене производство горючего продолжается, однако его доставка покупателям пока невозможна.

Участники забастовок требуют повышение зарплаты на 10%, так как, по их мнению, энергетические компании в текущем году заработали очень много и могут платить работникам больше.

Франция Элизабет Борн
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