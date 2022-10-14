TotalEnergies договорилась о повышении зарплат с двумя профсоюзами

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies сообщила о достижении соглашения с профсоюзами CFE-CGC и CFDT о повышении заработной платы в следующем году на 7%, пишет MarketWatch.

Днем ранее компания пообещала выплатить внеочередную премию в размере месячной зарплаты всем своим сотрудникам.

Рабочие TotalEnergies начали забастовки на двух крупнейших НПЗ компании во Франции в конце сентября, требуя повышения зарплат на 10%. Они аргументируют свои требования скачком прибыли нефтекомпании на фоне роста цен на энергоресурсы в мире.

В результате забастовок на НПЗ TotalEnergies и ExxonMobil более половины поставок топлива во Франции оказались заблокированы. На многих АЗС в различных регионах страны, в первую очередь на севере, образовался дефицит.