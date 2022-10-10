Лукашенко анонсировал размещение в Белоруссии "не одной тысячи" российских военных

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики подготовиться к размещению в республике "не одной тысячи" российских военных, передает "БелТА".

"Вы знаете, что у них (у России - ИФ) хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - сказал он на совещании по вопросам безопасности.

"И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - поручил президент министру обороны Виктору Хренину.

На этом же совещании Лукашенко сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства.